Получить ключи от дворовых шлагбаумов предлагают мошенники в Хабаровске

Мошенники начали звонить гражданам от имени ТСЖ или управляющих компаний. Рассказывают о принимаемых для безопасности двора мерах: установке шлагбаумов и необходимости оформить магнитный ключ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Онлайн-мошенники изменили распространенную схему обмана граждан. Многие лишились сбережений, поверив сообщениям о замене домофонов в подъездах и необходимости получить магнитные ключи. Сейчас преступники предлагают забрать ключи от дворовых шлагбаумов. Для «активации» ключей требуют назвать код из сообщения.
На самом деле, комбинация из четырех цифр — код для смены пароля в интернет-банкинге. Мошенники получают к нему доступ сразу после того, как жертва продиктует присланный в СМС четырехзначный код.