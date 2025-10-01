Тело женщины и полицейского без сознания нашли в опорном пункте Караганды

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти. Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование.
Руководство областной полиции подчеркнуло, что ход расследования находится под личным контролем начальника департамента.
Все действия будут тщательно проверены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности.
Кроме того, в департаменте призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации, чтобы не мешать следственным действиям.