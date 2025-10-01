Ричмонд
Тело женщины и полицейского без сознания нашли в опорном пункте Караганды

В Караганде в одном из опорных пунктов полиции обнаружено тело женщины. На месте также находился сотрудник полиции без сознания — его доставили в медицинское учреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Polisia.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти. Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование.

отметили в ведомстве

Руководство областной полиции подчеркнуло, что ход расследования находится под личным контролем начальника департамента.

Все действия будут тщательно проверены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности.

подчеркнул начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов

Кроме того, в департаменте призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации, чтобы не мешать следственным действиям.