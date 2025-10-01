Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее

Один из участников группы погиб на опасном участке маршрута. Его тело также было эвакуировано с помощью вертолета и передано следственным органам Республики Адыгея. Оставшимся четырем членам туристической группы медицинская помощь не потребовалась. Их также эвакуировали с горы Фишт вертолетом и доставили к месту стоянки их личного транспорта.