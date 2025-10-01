В Челябинской области отдали под суд мужчину, «раздавившего» пьяную женщину

Все произошло летом текущего года в Южноуральске. По данным следствия, 48-летний фигурант употреблял спиртное со своими знакомыми в одной из комнат общежития.
«Осознавая, что координация его движений значительно нарушена, действуя неосторожно, не убедившись в безопасности своих действий, стал перешагивать через лежащую на полу 63-летнюю женщину, при этом потерял равновесие, не удержался на ногах и всем весом упал на нее», — рассказали в региональном следственном управлении.
От полученной тупой травмы живота женщина скончалась в медицинском учреждении.
Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу.