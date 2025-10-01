Ричмонд
Уголовное дело завели после схода вагонов на станции Гайдамак в Приморье

Это произошло во время маневровых работ.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае следователи завели уголовное дело после происшествия на железнодорожной станции Гайдамак под Владивостоком. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

По данным следствия, 30 августа 2025 года во время маневровых работ на путях станции сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Они находились в составе поезда с электровозами.

В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 миллион 400 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшем крупный ущерб. Следователи сейчас проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.