Уголовное дело завели после схода вагонов на станции Гайдамак в Приморье

В Приморском крае следователи завели уголовное дело после происшествия на железнодорожной станции Гайдамак под Владивостоком. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
По данным следствия, 30 августа 2025 года во время маневровых работ на путях станции сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Они находились в составе поезда с электровозами.
В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 миллион 400 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшем крупный ущерб. Следователи сейчас проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.