На трассе Тюмень — Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие

На трассе Тюмень — Омск фура столкнулась с легковушкой, погибли три человека.

ТЮМЕНЬ, 1 окт — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе Тюмень-Омск в Ишимском округе, на месте аварии организовано реверсивное движение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

«Утром на 319 километре федеральной трассы столкнулись легковой автомобиль и фура. Погибли три человека. Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Столкновение грузовика Scania и Chevrolet Cruze произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, сообщили в областной прокуратуре со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Водитель и два пассажира Chevrolet от полученных травм скончались на месте. Ишимская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.