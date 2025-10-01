На трассе Тюмень — Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие

Столкновение грузовика Scania и Chevrolet Cruze произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, сообщили в областной прокуратуре со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Водитель и два пассажира Chevrolet от полученных травм скончались на месте. Ишимская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.