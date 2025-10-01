В Самаре завели два уголовных дела из-за незаконной торговли на улице

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова запросил доклад по делу о незаконной торговле в Самаре. Напомним, что еще летом иностранцы нелегально торговали возле одного из многоквартирных домов. Когда местные жители попросили показать документы на продукты, женщина продавец стала агрессивной, показывала нож. Тогда на ситуацию обратили внимание следователи.