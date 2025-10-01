В Самаре завели два уголовных дела из-за незаконной торговли на улице

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова запросил доклад по делу о незаконной торговле в Самаре. Напомним, что еще летом иностранцы нелегально торговали возле одного из многоквартирных домов. Когда местные жители попросили показать документы на продукты, женщина продавец стала агрессивной, показывала нож. Тогда на ситуацию обратили внимание следователи.
«В соцсетях сообщается, что в Самаре приезжая, ранее напавшая с ножом на мужчину, продолжает нелегальную торговлю», — прокомментировала пресс-служба СК России.
На иностранку завели уголовное дело о хулиганстве, но затем прокуратура отменила это решение и передала материалы проверки в полицию. Это решение обжаловали.
Так как самарцы снова сообщают о незаконной торговле, то было заведено второе уголовное дело — на этот раз о халатности, которую допустили сотрудники администрации. Бастрыкину доложат о его расследовании.