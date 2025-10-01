В США случайно сгорела заживо сотрудница Конгресса

Сотрудница американского Конгресса, 35-летняя Регина Сантос-Авилес, случайно сгорела заживо на заднем дворе своего дома в городе Ювалде, она работала в офисе члена Палаты представителей от Техаса Тони Гонсалеса, передает New York Post со ссылкой на экстренные службы.
По одной из версий полиции Ювалде, смерть Сантос-Авилес не носит криминальный характер. Семья девушки уверена, произошедшее — случайность.
«Сантос-Авилес была найдена живой, но еще горящей собственной матерью и была доставлена на вертолете в ближайшую больницу», — говорится в материале.
Камеры видеонаблюдения показали, что огонь перекинулся на девушку с канистр с бензином, почему они вспыхнули — выясняется.
«Она любила жизнь, любила свою семью, любила всех, любила совершать поступки для других», — заявил член Палаты представителей Гонсалес.
По данным издания, сейчас силовики ждут от экспертов окончательный медицинский отчет.
