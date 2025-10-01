В США случайно сгорела заживо сотрудница Конгресса

Сотрудница американского Конгресса, 35-летняя Регина Сантос-Авилес, случайно сгорела заживо на заднем дворе своего дома в городе Ювалде, она работала в офисе члена Палаты представителей от Техаса Тони Гонсалеса, передает New York Post со ссылкой на экстренные службы.