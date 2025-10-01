93-летняя пенсионерка погибла под колесами мопеда в Нижнем Новгороде

93-летняя жительница Нижнего Новгорода погибла в результате ДТП на улице Веденяпина в Автозаводском районе. Трагедия произошла 29 сентября около дома № 32, где пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.
По информации региональной ГИБДД, женщину сбил 20-летний водитель мопеда «Альфа», который управлял транспортным средством без водительского удостоверения. После наезда пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где медики пытались спасти ей жизнь, но пенсионерка скончалась от полученных повреждений.
По информации регионального ГУ МВД, за истекший период 2025 года в Нижегородской области возросли на 6,1% показатели «детской» аварийности, увеличилось на 8,8% количество аварий по вине водителей мототранспорта. По сравнению с прошлым годом зафиксировано увеличение количества погибших в ДТП на 1,6% и раненых на 1,9%. Особую обеспокоенность правоохранителей вызывает обстановка в Нижнем Новгороде, где количество погибших в ДТП выросло в 2,6 раза.