Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: мужчина заложил взрывчатку в дом родителей в Мюнхене

В Мюнхене (Германия), где ранее были слышны взрывы, было найдено тело мужчины. Согласно информации издания Bild, предполагается, что он разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой.

Расследование инцидента продолжается.

В Мюнхене (Германия), где ранее были слышны взрывы, было найдено тело мужчины. Согласно информации издания Bild, предполагается, что он разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой.

«Мужчина, предположительно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой», — сказано в сообщении. Оно опубликован на сайте Bild.

Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Силы правопорядка оцепили значительную часть прилегающей территории и настоятельно советуют горожанам и автомобилистам воздержаться от посещения данного района или выбирать альтернативные маршруты движения.