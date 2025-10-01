Bild: мужчина заложил взрывчатку в дом родителей в Мюнхене

Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Силы правопорядка оцепили значительную часть прилегающей территории и настоятельно советуют горожанам и автомобилистам воздержаться от посещения данного района или выбирать альтернативные маршруты движения.