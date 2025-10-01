Челябинца задержали за убийство двух лебедей

В полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила около деревни Ситцево висящие на дереве туши двух лебедей. Сотрудники МВД прибыли на место происшествия, где обнаружили двух пьяных мужчин с оружием и останки диких птиц.
Полицейские установили, что ранее судимый 38-летний местный житель застрелил двух лебедей. После этого мужчина вместе с 18-летним приятелем ощипал, пожарил и съел одну из птиц. Чтобы скрыть следы преступления, останки лебедей закопали.
Туши выкопали и направили на экспертизу, которая показала, что убитые птицы не являются краснокнижными. По предварительным данным, подозреваемый использовал нелегальное гладкоствольное охотничье ружье. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.