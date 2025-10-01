Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Мощные взрывы прогремели в украинской столице. Информацию об ударах в Киеве сообщил местный телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

«В Киеве было слышно взрывы», — говорится в сообщении.

Утром 1 октября в городе объявили воздушную тревогу. Позже также были слышны громкие хлопки, есть вероятность о возможной работе противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли комбинированные удары по военным объектам на территории Украины. Взрывы зафиксировали в нескольких городах. Минувшей ночью над страной было замечено более ста БПЛА. Жители Киева сообщали о работе систем ПВО в центральных районах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше