Экс-начальник отдела судебных приставов в Уфе ответит в суде за взятки

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов Дёмского района Уфы и двух ее знакомых по статьям «получение взятки», «дача взятки» и «посредничество во взяточничестве».
По версии следствия, в июле 2024 года начальник отдела судебных приставов по просьбе своих знакомых выступила посредником в передаче взятки работнику республиканской психиатрической больницы. 300 тысяч рублей передали за выдачу заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы о признании умершего гражданина недееспособным, который перед смертью распродал свое имущество общей стоимостью свыше 52 млн рублей. В силу занимаемой должности сотрудник медучреждения не мог выдать такой документ и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Кроме того, в июне 2022 года женщина оказала содействие руководителю коммерческой фирмы, являющейся должником по исполнительному производству. В результате с расчетного счета, на который были наложены обременения, более 11,6 млн рублей были перечислены на незаблокированный счет и неправомерно оказались в распоряжении руководителя фирмы. За противоправные действия обвиняемая получила комплект кухонной мебели и оборудования стоимостью более 670 тысяч рублей, оплаченные организацией, которые были доставлены, собраны и установлены в ее доме.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по РБ. Начальника отдела судебных приставов уволили в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органа принудительного исполнения. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.