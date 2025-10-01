Экс-начальник отдела судебных приставов в Уфе ответит в суде за взятки

Кроме того, в июне 2022 года женщина оказала содействие руководителю коммерческой фирмы, являющейся должником по исполнительному производству. В результате с расчетного счета, на который были наложены обременения, более 11,6 млн рублей были перечислены на незаблокированный счет и неправомерно оказались в распоряжении руководителя фирмы. За противоправные действия обвиняемая получила комплект кухонной мебели и оборудования стоимостью более 670 тысяч рублей, оплаченные организацией, которые были доставлены, собраны и установлены в ее доме.