Семья из Башкирии трагически погибла под Тюменью из-за уснувшего за рулём отца

По предварительной информации, «Шевроле» выехал на встречную полосу: предполагается, что 64‑летний водитель уснул за рулём. В результате лобового столкновения водитель и две пассажирки — его 63‑летняя жена и 35‑летняя дочь — скончались на месте происшествия. Все погибшие — жители Республики Башкортостан.