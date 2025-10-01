Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одинцово загорелась многоэтажка, пожарные не могут проехать к дому. Фото

Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому.

В многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово произошел пожар.

Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому.

«Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово», — сообщил telegram-канал Агентство «Москва». Там же отметили, что оперативное прибытие пожарных расчетов осложнено из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворе дома.

Согласно опубликованным фотографиям, дым идет из квартиры в районе девятого этажа. Несколько человек вышли на балкон.