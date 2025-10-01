В Одинцово загорелась многоэтажка, пожарные не могут проехать к дому. Фото

В многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово произошел пожар.
Вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на Сколковской улице в подмосковном Одинцово. По словам журналистов, пожарные не могут проехать к дому.
«Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцово», — сообщил telegram-канал Агентство «Москва». Там же отметили, что оперативное прибытие пожарных расчетов осложнено из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворе дома.
Согласно опубликованным фотографиям, дым идет из квартиры в районе девятого этажа. Несколько человек вышли на балкон.