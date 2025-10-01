Коммунальщики на Среднем Урале попались на мошенничестве с ремонтом водопровода

Прокуратура Первоуральска завершила расследование по делу мошенничества в отношении директора местной компании ООО «ЖКХиКО». Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Поводом для проверки послужило обращение жителей поселка Новоуткинск. Они сообщили о возможных нарушениях во время ремонта водопровода.
Расследование показало, что в ноябре 2024 года администрация Первоуральска заключила с ООО «ЖКХиКО» контракт на ремонт коммунальных сетей. Общая сумма работ превышала 371 тысячу рублей. В документах значился, в том числе, и ремонт водопровода на улице Новой стоимостью более 20 тысяч рублей.
Однако выяснилось, что эти работы на улице Новой жители уже провели самостоятельно и за свой счет. Директор компании, зная об этом, преднамеренно включил их в акты выполненных работ и получил из бюджета деньги, которыми затем распоряжался по своему усмотрению.
— Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения», — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения.