Движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Козлова.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в районе площади Победы в Минске затруднено из-за ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Козлова.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.