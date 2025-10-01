Ричмонд
Движение в районе площади Победы в Минске затруднено из-за ДТП

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в районе площади Победы в Минске затруднено из-за ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Минского горисполкома

Движение затруднено по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении улицы Козлова.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута.