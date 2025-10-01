В Москве задержан подозреваемый, совершавший преступления 30 лет назад

Следователи выяснили, что мужчина мог совершать преступления на протяжении 11 лет.
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Как сообщает пресс-служба СК РФ, ему инкриминируют 25 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера.
«В Москве раскрыта серия насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК России.
Кроме того, мужчине предъявлено обвинение в совершении 11 разбойных нападений, жертвами которых стали 16 человек, среди них есть несовершеннолетние. Согласно материалам следствия, данные преступления были совершены в районах Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов столицы.
Следователи из московского управления СК России изучили старые нераскрытые преступления и нашли 15 дел, в которых были похожие признаки и описание подозреваемого. Сравнив эти данные с информацией о людях, ранее судимых за похожие преступления, они обнаружили человека, которого раньше не проверяли на причастность к этим эпизодам. Оказалось, что способы совершения преступлений и внешность подозреваемого совпадают с данными о новом фигуранте. Кроме того, этот мужчина называл потерпевшим некоторые личные сведения, которые также подтвердились.
Следователи возобновили уголовные дела по преступлениям, которые ранее не были раскрыты. Следственные действия с потерпевшими показали, что они уверенно опознали задержанного и подтвердили, что именно он совершил эти преступления. Все дела объединили в одно. Мужчина признал свою вину по всем случаям и подробно рассказал о случившемся. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.