В Москве задержан подозреваемый, совершавший преступления 30 лет назад

Следователи из московского управления СК России изучили старые нераскрытые преступления и нашли 15 дел, в которых были похожие признаки и описание подозреваемого. Сравнив эти данные с информацией о людях, ранее судимых за похожие преступления, они обнаружили человека, которого раньше не проверяли на причастность к этим эпизодам. Оказалось, что способы совершения преступлений и внешность подозреваемого совпадают с данными о новом фигуранте. Кроме того, этот мужчина называл потерпевшим некоторые личные сведения, которые также подтвердились.