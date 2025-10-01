Более 90 учеников провели два дня под завалами: спасатели пытаются добраться до детей в рухнувшей школе Индонезии

В Индонезии после обрушения здания исламской школы уже почти двое суток более 90 учеников остаются под бетонными завалами. Такую информацию подтвердили местные власти, пишет AP.
Более трехсот спасателей продолжают операцию по освобождению возможных выживших. Подтверждена гибель как минимум трех учащихся, еще 100 человек получили различные травмы, включая переломы.
Спасатели сообщают, что не менее 6 детей остались живы. Работы осложняются неустойчивыми фрагментами конструкции. Несмотря на наличие тяжелой техники, ее не применяют из-за высокого риска вызвать дополнительные обрушения. Спасатели организовали подачу кислорода, воды и продуктов питания через узкие щели.
По свидетельствам выживших, среди находившихся в молитвенном зале были в основном ученики 7−12 классов в возрасте от 12 до 18 лет. Девочки, молившиеся в другом крыле здания, смогли благополучно эвакуироваться.
Прежде в Индонезии в регионе Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр землетрясения находился в 193 километрах к северо-западу от города Абепура.