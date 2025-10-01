Ричмонд
В Омске снесут опасную одноэтажку, в которой обрушился потолок

Жильцов расселят до конца 2030 года.

Источник: Om1 Омск

В среду, 1 октября, администрация Омска опубликовала постановление о начале процедуры изъятия земельного участка и жилого дома по адресу улица Деповская, 13, расположенного на Московке. Это решение означает подготовку к сносу ветхого жилья.

Дом был построен в 1987 году и представляет собой одноэтажное здание с девятью подъездами, в котором проживают 17 зарегистрированных жильцов. Его расположение недалеко от железнодорожной станции Деповская создает дополнительные риски и ускоряет износ конструкции.

Этот дом стал объектом общественного внимания летом 2023 года, когда в одной из квартир обрушился потолок. Через месяц комиссия города признала дом аварийным и установила срок расселения жильцов до конца 2030 года.