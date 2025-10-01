Три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку подали к Ксении Собчак

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы в среду, 1 октября, подал три иска к журналистке и телеведущей Ксении Собчак.
Суть претензий неизвестна, дата заседания не раскрывается.
— В суд поступили три иска Фонда многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Собчак К. А, — цитирует заявление ТАСС.
В августе судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось это сделать. Они получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.
В мае стало известно, что мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати. Однако сумма задолженности так и осталась неизвестна.