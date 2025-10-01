Три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку подали к Ксении Собчак

В августе судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось это сделать. Они получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.