Альпинистов эвакуировали вертолетом в Сочи, тело погибшего сняли со склона

Пострадавшего альпиниста перевезли с северного склона горы на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи, там его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Погибшего туриста сняли с опасного участка и передали следственным органам Республики Адыгея.
Еще четверых членов группы, которым помощь врачей не требовалась, доставили к месту стоянки их личного транспорта.
Ранее мы писали, что при восхождении на гору в Адыгее погиб альпинист, еще один пострадал — его спасли. Медик спасотряда оказала туристу необходимую помощь. О происшествиии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургрупыы было шесть человек.
Напомним, что на Джанги-тау погиб «снежный барс» Александр Расторгуев. Группа альпинистов попала под камнепад. Единственная женщина — Екатерина Федорова, получила травмы различной степени тяжести и вместе с третьим альпинистом была эвакуирована на вертолете и доставлена в больницу.