Пенсионерка 1945 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома в Москве

Женщина 1945 года рождения погибла в результате пожара в квартире жилого дома на улице Одесской на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 1 октября, сообщила столичная прокуратура.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

— Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролируются Зюзинской межрайонной прокуратурой, — говорится в Telegram-канале ведомства.

30 сентября пожарные потушили возгорание, которое возникло в многоквартирном доме, расположенном на Варшавском шоссе. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горевшую квартиру самостоятельно покинули два человека.