Появились кадры со смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о происшествии на 319-м километре федеральной автодороги поступило в восьмом часу утра. Столкнулись легковой автомобиль и фура. На месте аварии работают сотрудники МЧС России и спасатели.
«В результате столкновения грузового и легкового автомобилей три человека погибли. Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
На участке дороги сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. На видеокадрах ГУ МЧС по Тюменской области видны последствия страшной аварии, случившейся на трассе Тюмень — Омск. Спасатели проводят работы по деблокированию тел погибших из искореженного автомобиля.