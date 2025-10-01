Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры со смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

В среду, 1 октября 2025 года, стало известно о крупном ДТП, случившемся на трассе Тюмень — Омск в Ишимском округе.

Источник: Главное управление МЧС по Тюменской области

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о происшествии на 319-м километре федеральной автодороги поступило в восьмом часу утра. Столкнулись легковой автомобиль и фура. На месте аварии работают сотрудники МЧС России и спасатели.

«В результате столкновения грузового и легкового автомобилей три человека погибли. Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

На участке дороги сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. На видеокадрах ГУ МЧС по Тюменской области видны последствия страшной аварии, случившейся на трассе Тюмень — Омск. Спасатели проводят работы по деблокированию тел погибших из искореженного автомобиля.