В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли два охотничьих ножа

Уральские таможенники изъяли у пассажиров два охотничьих ножа.

Источник: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажира два охотничьих ножа. Он отправлялся из Намангана в Екатеринбург. Два ножа, украшенные орнаментами, пассажир купил в пункте отправления в качестве сувенира. По словам мужчины, он не знал о законе и нарушил его по незнанию.

— Товары относятся к холодному оружию колюще-режущего действия. Пассажиру придется заплатить штраф, а предметы правонарушения будут конфискованы, — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ранее таможенная служба обнаружила незаконно ввезенные инструменты. В сумме предприниматели не оформили на таможне более двух тысяч сверл, штифтов, шлифовальных кругов и другого инвентаря. Кроме того, за товары не выплатили более полумиллиона рублей таможенных платежей. Невыплаченную сумму взыскали в бюджет, а товары пустили в оборот.