В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли два охотничьих ножа

В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажира два охотничьих ножа. Он отправлялся из Намангана в Екатеринбург. Два ножа, украшенные орнаментами, пассажир купил в пункте отправления в качестве сувенира. По словам мужчины, он не знал о законе и нарушил его по незнанию.