12-летний ребенок и пять взрослых пострадали в Воронеже в ДТП с маршрутным автобусом № 43

Водитель городского транспорта влетел в припаркованный автомобиль, потерпевшие доставлены в больницу.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

30 октября в Воронеже на левом берегу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 43, курсирующего между микрорайонами Отрожка и Озерки. В результате пострадали шесть пассажиров. Авария случилась около 13:30 на улице Волгоградской, у дома № 39/5. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса марки «ПАЗ Вектор», двигаясь по маршруту от улицы Туполева в сторону Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие этого он совершил наезд на стоящий автомобиль «Форд Транзит».

В результате столкновения телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть пассажиров автобуса. Возраст пострадавших — 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет. Все они были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и окончательные причины произошедшего ДТП.