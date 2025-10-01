12-летний ребенок и пять взрослых пострадали в Воронеже в ДТП с маршрутным автобусом № 43

30 октября в Воронеже на левом берегу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 43, курсирующего между микрорайонами Отрожка и Озерки. В результате пострадали шесть пассажиров. Авария случилась около 13:30 на улице Волгоградской, у дома № 39/5. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.