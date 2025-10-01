Ричмонд
Маленького ребенка обнаружили на проезжей части в Уссурийске

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Источник: ГУ МВД

В Уссурийске на улице Ломоносова на проезжей части дороги был обнаружен малолетний ребенок. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, после чего к ситуации подключились правоохранители.

Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу, в настоящее время полиция проводит тщательную проверку. Сотрудники устанавливают, как малыш оказался на дороге, и кто из взрослых несет за это ответственность.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в полном соответствии с нормами законодательства.