Маленького ребенка обнаружили на проезжей части в Уссурийске

В Уссурийске на улице Ломоносова на проезжей части дороги был обнаружен малолетний ребенок. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, после чего к ситуации подключились правоохранители.
Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу, в настоящее время полиция проводит тщательную проверку. Сотрудники устанавливают, как малыш оказался на дороге, и кто из взрослых несет за это ответственность.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение в полном соответствии с нормами законодательства.