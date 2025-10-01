В Мюнхене прогремели взрывы и выстрелы, известно об одном погибшем: ситуация к этому часу

В северном районе Мюнхена утром 1 октября прогремели взрывы. По предварительным данным, на месте обнаружены тела двух мужчин, один из которых имел огнестрельные ранения. По предварительной версии, один из погибших установил взрывное устройство в доме родителей, поджег здание и покончил с собой. Полиция оцепила район и рекомендует избегать его. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.