В Мюнхене прогремели взрывы и выстрелы, известно об одном погибшем: ситуация к этому часу

В Мюнхене мужчина поджег дом своих родителей.
В северном районе Мюнхена утром 1 октября прогремели взрывы. По предварительным данным, на месте обнаружены тела двух мужчин, один из которых имел огнестрельные ранения. По предварительной версии, один из погибших установил взрывное устройство в доме родителей, поджег здание и покончил с собой. Полиция оцепила район и рекомендует избегать его. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло: детали инцидента.
На месте инцидента работают пожарные Фото: Илья Московец © URA.RU.
Утром 1 октября на севере Мюнхена, на улице Лерхенауэр-штрассе, были слышны несколько взрывов и выстрелов. По данным издания Bild, неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег здание, а затем покончил с собой. Кроме того, еще один человек получил огнестрельные ранения.
В результате происшествия дом был полностью охвачен огнем. Рядом со зданием стоял автобус, он полностью сгорел, перед ним пожарные развернули ковер из противопожарной пены.
Реакция экстренных служб и властей.
С раннего утра на месте работают значительные силы полиции, пожарные, спецподразделения и саперы. Территория вокруг Лерхенауэр-штрассе оцеплена, движение транспорта перекрыто, а жителей и автомобилистов просят избегать этот район. Полиция Мюнхена официально заявила, что на данный момент опасности для населения нет, ситуация под контролем. Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн подчеркнул, что происшествие не связано с Октоберфестом, который проходит в эти дни в Мюнхене.
Информация о стрельбе пока официально не подтверждена.
Портал BR24 сообщает, что полиция пока не подтвердила информацию о стрельбе, погибших или пострадавших. Правоохранительные органы не раскрывают подробностей инцидента и не комментируют мотивы подозреваемого. Следствие рассматривает различные версии и призывает граждан не распространять непроверенную информацию. Новые сведения ожидаются после завершения первичных следственных мероприятий.