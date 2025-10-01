В Воронеже автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

«Водитель автобуса “ПАЗ Вектор”, 66-летний местный житель, двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на стоящий автомобиль “Форд Транзит”. В результате дорожно-транспортного происшествия, шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.