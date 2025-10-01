BR24: полиция не подтвердила сообщения о стрельбе и погибшем в Мюнхене

«Сообщения о стрельбе, а также об одном погибшем и, соответственно, о раненых полиция пока не подтвердила», — пишет BR24. По данным издания, на севере Мюнхена, в районе Лерхенау, произошло возгорание в отдельно стоящем семейном доме, которому предшествовал взрыв. На месте происшествия работают десятки полицейских и пожарных автомобилей, также был задействован вертолет.