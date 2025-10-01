В Слюдянке временно ограничено движение транспорта из-за ДТП, которое произошло на автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Причиной остановки движения стала авария, в которой опрокинулись металлоконструкции из прицепа грузовика, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В настоящее время на месте дорожного происшествия работают инспекторы. Полицейские настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, предусматривая объезд участка улицы Советской, где и образовался затор.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья отключат светофоры на двух перекрестках 1 октября.