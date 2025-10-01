Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянке временно ограничено движение транспорта из-за ДТП

На улице Советской опрокинулись металлоконструкции из прицепа грузовика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке временно ограничено движение транспорта из-за ДТП, которое произошло на автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Причиной остановки движения стала авария, в которой опрокинулись металлоконструкции из прицепа грузовика, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время на месте дорожного происшествия работают инспекторы. Полицейские настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, предусматривая объезд участка улицы Советской, где и образовался затор.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья отключат светофоры на двух перекрестках 1 октября.