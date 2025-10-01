Шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Воронеже. Об этом в среду, 1 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло на Волгоградской улице. По предварительным данным, 66-летний водитель автобуса нарушил правила ПДД и врезался в автомобиль Ford.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
— В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20 лет, 31 года, 35 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, — написали в Telegram-канале воронежской полиции.
