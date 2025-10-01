ДТП в Воронеже: Шесть пассажиров автобуса увезли в больницу после тарана фургона

По предварительным данным, 66-летний водитель автобуса «ПАЗ Вектор», двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и врезался в стоящий «Форд Транзит». В результате столкновения травмы получили шесть пассажиров автобуса — мужчины и женщины в возрасте от 12 до 68 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Можгинском районе Удмуртии в результате страшного ДТП погибли три человека. Жертвами стали водитель и пассажиры легкового автомобиля Chery, который врезался в грузовик Volvo.
