Британец облил бензином и поджег политика из США за роман с его женой

Правоохранители предъявили гражданину Великобритании, 29-летнему Майклу Бак-Хейсу, обвинение в покушении на убийство первой степени за то, что он облил бензином и поджег чиновника из городского совета Данвилла в США, 38-летнего Ли Воглера, пишет The Sun.
Уточняется, что Бак-Хейс признал свою вину и заявил, что пошел на этот поступок из-за романа его супруги с Воглером. Он рассказал на предварительном заседании в суде, что купил топливо на заправке и отправился к политику с целью убить его.
Согласно показаниям коллеги Воглера — Стивена Сейпла, Бак-Хейс ворвался в офис, что-то вылил на чиновника, тот стал убегать, но британец догнал его и поджег.
«Следующее, что я помню, — это как Ли кричал: “Звони 911, он облил меня газом”», — заявил Сейпл.
По словам супруги Воглера, ее муж получил множественные ожоги, у него развился септический шок и были поражены легкие. Мужчина по-прежнему находится в больнице.
Суд над Бак-Хейсом пройдет 27 октября.
