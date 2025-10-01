Ричмонд
Власти Мюнхена закрыли школу имени Тони Пфюльфа после серии взрывов

Власти Мюнхена приняли решение о временном закрытии школы имени Тони Пфюльфа на фоне серии взрывов, которые произошли утром в районе Лерхенау. Об этом сообщили в полиции Мюнхена.

«Школа имени Тони Пфюльфа останется закрытой на время операции», — сообщили представители правопорядка в соцсети Х. В районе Лерхенау продолжаетася масштабная операция с участием полиции и пожарных служб.

В настоящее время квартал вокруг улицы, где произошли взрывы, полностью перекрыт. Представители полиции обратились к жителям Мюнхена с просьбой не приближаться к району Лерхенау и соблюдать указания сотрудников на местах.

Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. После сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями.

По данным Bild, мужчина, как предполагается, разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой. Как сообщили в Полиции, в настоящее время угрозы для жителей Мюнхена нет.