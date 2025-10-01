Ричмонд
Задержан подозреваемый в нападении на 10-летнюю школьницу в Уральске

Задержан подозреваемый в нападении на 10-летнюю школьницу в Уральске. Об этом на своей странице в Instagram сообщил начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

«В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Он водворен в изолятор временного содержания», — рассказал начальник ДП ЗКО.

Арман Оразалиев отметил, что в настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«Хочу подчеркнуть: преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом», — добавил он.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку в Уральске якобы сзади напал мужчина и душил ее.

Позже в мессенджере появилась ориентировка. В ней сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20−25 лет.

Инцидент произошел 29 сентября примерно в 16:30 за торговым домом «Жангир хан». Во время нападения у школьницы забрали золотые сережки.

В ДП ЗКО пояснили, что действительно разыскивают мужчину «за противоправные действия в отношении несовершеннолетней». По факту возбуждено уголовное дело. Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению.