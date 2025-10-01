Шесть человек пострадали в ДТП в Воронеже, где автобус въехал в стоящий автомобиль. Фото

Ранее стало известно, что в Омске полиция проверяет случай с водителем автобуса и пятилетним мальчиком. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, водитель не увидел, что ребенок застрял в дверях, и поехал дальше, провезя мальчика несколько метров. Позже мама привезла сына в больницу, где у него нашли ушибы. По итогам осмотра мальчику назначили амбулаторное лечение.