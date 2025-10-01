Шесть человек пострадали в ДТП в Воронеже, где автобус въехал в стоящий автомобиль. Фото

Авария случилась накануне на улице Волгоградская.
В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием автобуса, в котором пострадали шесть человек. ДТП произошло, когда водитель машины общественного транспорта врезался в припаркованный легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
«В Воронеже госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадало шесть человек», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале воронежской полиции.
Происшествие произошло накануне в 13:30 по местному времени в областном центре, возле дома № 39/5 на улице Волгоградская. Согласно предварительным сведениям, 66-летний водитель автобуса марки «ПАЗ Вектор» следуя по улице Волгоградская в направлении от улицы Туполева к улице Димитрова, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Форд Транзит».
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили различные травмы и были госпитализированы. В отношении водителя сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку.
Пострадавшими оказались люди в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 летФото: telegram-канал воронежской полиции / t.me/mvd36/15034
Ранее стало известно, что в Омске полиция проверяет случай с водителем автобуса и пятилетним мальчиком. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, водитель не увидел, что ребенок застрял в дверях, и поехал дальше, провезя мальчика несколько метров. Позже мама привезла сына в больницу, где у него нашли ушибы. По итогам осмотра мальчику назначили амбулаторное лечение.