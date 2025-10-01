Ричмонд
Открытое горение на заводе в Ярославле ликвидировано

Пожар на НПЗ в Ярославле локализован, заявили в МЧС.

Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле ликвидировано. По данным пресс-службы МЧС России, возгорание было потушено в 09:06 на площади 200 квадратных метров.

«В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров», — сообщили представители МЧС в своем telegram-канале. К тушению были привлечены 98 специалистов и 32 единицы техники.

По информации ведомства, на месте продолжают работать экстренные службы. Пострадавших в результате происшествия нет. В 09:18 пожар локализовали.

Ранее стало известно, что в Ярославле загорелась территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что возгорание на территории завода не связано с ударами украинских беспилотников.