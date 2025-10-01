СК: Подростков из четырех регионов РФ обвинили в террористической деятельности

Подростков из четырех регионов России обвинили в террористической деятельности. Несовершеннолетние проживают в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Так, 14-летняя девочка из Башкортостана переписывалась с людьми с целью пропаганды терроризма, а также массовых убийств в образовательных учреждениях. В Оренбургской области 15-летний подросток участвовал в деятельности международного движения, которое признано в РФ террористической организацией.
В Челябинской области трое несовершеннолетних хотели поджечь релейный шкаф на железной дороге, а подросток из Брянска оправдал действие террористической группировки, передает Telegram-канал СК.
В этот же день в ФСБ сообщили, что 59 администраторов каналов и чатов Telegram уличены в распространении идей неонацизма и терроризма.
30 сентября сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 18-летнего жителя республики по подозрению в государственной измене. При этом для совершения противоправных действий злоумышленник привлекал несовершеннолетних жителей региона. Ранее сотрудники полиции также задержали 15-летнего москвича, который поджег объект транспортной инфраструктуры в столице.