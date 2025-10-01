СК: Подростков из четырех регионов РФ обвинили в террористической деятельности

Подростков из четырех регионов России обвинили в террористической деятельности. Несовершеннолетние проживают в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Следственном комитете (СК) России.