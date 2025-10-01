Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области подростки пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Челябинской области группа подростков пыталась поджечь релейный шкаф на железной дороге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В Челябинской области трое несовершеннолетних, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но их действия были пресечены», — сказала она.

Дело заведено по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Она добавила: как и в других аналогичных случаях, дети попадали под негативное воздействие извне, в приложениях для обмена сообщениями.

Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана вела на своей личной странице переписку с различными пользователями с целью пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях города Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 года по 2025-й он инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.

Несовершеннолетний администратор Telegram-канала из Брянска в июне прошлого года разместил публикацию с видеозаписью, содержащей признаки пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации.

«По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества. По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отметила Светлана Петренко.