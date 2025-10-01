В Челябинской области подростки пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана вела на своей личной странице переписку с различными пользователями с целью пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях города Благовещенска.