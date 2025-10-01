Гострудинспекция в Башкирии выяснит, почему рухнул кран с работниками

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на строящейся площадке в селе Миловка во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. В больнице № 21 находятся двое. Один пациент в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция. Второй пациент в состоянии средней степени тяжести. В больницу скорой медпомощи привезли три человека. Первый в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, третий пациент находится в состоянии средней степени тяжести.