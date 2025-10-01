Ричмонд
Гострудинспекция в Башкирии выяснит, почему рухнул кран с работниками

Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в Башкирии приступили к расследованию несчастного случая с работниками ООО «Энергика» в Уфимском районе республики.

Источник: пресс-служба МЧС по РБ

На стройплощадке ЖК «Свой берег» в селе Миловка 30 сентября при монтаже подъёмного крана — выдвижении секции для наращивания высоты — пострадали пятеро работников. Двоим из них, оставшимся в кабине обрушившегося башенного крана, потребовалась помощь спасателей.

«Вследствие несчастного случая два крановщика, слесарь-монтажник, монтажник и слесарь госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — прокомментировала руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Один из пострадавших, 40-летний сменный крановщик, находится в крайне тяжёлом состоянии».

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на строящейся площадке в селе Миловка во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. В больнице № 21 находятся двое. Один пациент в тяжелом состоянии, ему потребовалась экстренная операция. Второй пациент в состоянии средней степени тяжести. В больницу скорой медпомощи привезли три человека. Первый в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, третий пациент находится в состоянии средней степени тяжести.