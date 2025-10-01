Ричмонд
Пожар произошел в многоэтажном доме в Одинцове

Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцове. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал «Мосфид. Новости Москвы».

Пожар произошел в многоэтажном доме на Сколковской улице в Одинцове. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал «Мосфид. Новости Москвы».

Службы спасения не могут подъехать к зданию из-за припаркованных около дома машин, отмечается в публикации.

28 сентября на улице 9 Мая на севере Москвы загорелось трехэтажное административное здание, в результате пожара частично обрушилась кровля. В ликвидации горения принимали участие около 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специализированной техники.

27 сентября СМИ сообщили, что в одной из квартир на улице Петра Шувалова в городе Боровске Калужской области начался пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Сразу после случившегося на место возгорания прибыли спасатели, но им не удалось помочь пострадавшим.