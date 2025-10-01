Пожар произошел в многоэтажном доме в Одинцове

27 сентября СМИ сообщили, что в одной из квартир на улице Петра Шувалова в городе Боровске Калужской области начался пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Сразу после случившегося на место возгорания прибыли спасатели, но им не удалось помочь пострадавшим.