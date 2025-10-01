В Новосибирске задержали пособника украинских аферистов

Согласно заявлению Волк, в апреле 2025 года задержанный устроился на работу через интернет. Его задачей было оснащение арендуемых квартир специальной аппаратурой и обеспечение её непрерывной работы. Ежемесячное вознаграждение за его услуги составляло в среднем 60 тысяч рублей. «С одного шлюза в сутки совершалось свыше 46 часов телефонных разговоров. Звонки инициировались мошенниками, находящимися на территории Украины. В ходе обысков было конфисковано 29 GSM-шлюзов, 9 портативных компьютеров, а также другие предметы, имеющие значение для дела», — подчеркнула представитель МВД.