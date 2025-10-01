В Новосибирске задержали пособника украинских аферистов

В Новосибирске правоохранительные органы, в составе сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии, произвели задержание лица, подозреваемого в оказании помощи телефонным мошенникам из Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно ее заявлению, информация о расположении технического оснащения, использовавшегося в преступных целях, поступила в распоряжение полиции. В результате проведённых мероприятий были обнаружены и осмотрены три квартиры в Томске, где правонарушитель разместил GSM-шлюзы — специализированные устройства, позволяющие скрывать международные вызовы под видом номеров российских операторов.
«В ходе оперативно-розыскных действий представители правопорядка установили личность подозреваемого и провели его задержание в Новосибирске. Впоследствии было выявлено еще шесть мест проживания, взятых в аренду и оборудованных для осуществления противозаконной деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Согласно заявлению Волк, в апреле 2025 года задержанный устроился на работу через интернет. Его задачей было оснащение арендуемых квартир специальной аппаратурой и обеспечение её непрерывной работы. Ежемесячное вознаграждение за его услуги составляло в среднем 60 тысяч рублей. «С одного шлюза в сутки совершалось свыше 46 часов телефонных разговоров. Звонки инициировались мошенниками, находящимися на территории Украины. В ходе обысков было конфисковано 29 GSM-шлюзов, 9 портативных компьютеров, а также другие предметы, имеющие значение для дела», — подчеркнула представитель МВД.
Указанное оборудование было причастно к 41 случаю преступной деятельности, зафиксированной на территории России. Содействие в проведении операции оказали сотрудники Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статье 159, часть 3, Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Ведется работа по установлению причастных лиц и выявлению других эпизодов противоправных действий.