Российский турист чудом выжил при падении со 120-метрового водопада в Мьянме

Российский турист выжил после падения со 120-метрового водопада в Мьянме. Об этом пишет издание People.
Группа из 14 туристов находилась в естественном бассейне на водопаде Он Чао в Мандалае, когда внезапный паводок унес пятерых человек с обрыва. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека и еще двое числятся пропавшими без вести.
43-летний российский гражданин РФ Андрей выжил, застряв между каменными глыбами. Спасатели обнаружили российского туриста примерно в 15:00 по местному времени, он стонал от боли. Пострадавшего оперативно доставили в больницу Пьин У Лвин, зафиксировав на специальной спасательной платформе.
Позже были найдены тела двух погибших женщин. Среди пропавших без вести значатся гражданка США и еще одна гражданка Мьянмы.
