Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский турист чудом выжил при падении со 120-метрового водопада в Мьянме

Группу туристов смыло со 120-метрового водопада в Мьянме, 43-летнему россиянину удалось выжить.

Источник: Комсомольская правда

Российский турист выжил после падения со 120-метрового водопада в Мьянме. Об этом пишет издание People.

Группа из 14 туристов находилась в естественном бассейне на водопаде Он Чао в Мандалае, когда внезапный паводок унес пятерых человек с обрыва. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека и еще двое числятся пропавшими без вести.

43-летний российский гражданин РФ Андрей выжил, застряв между каменными глыбами. Спасатели обнаружили российского туриста примерно в 15:00 по местному времени, он стонал от боли. Пострадавшего оперативно доставили в больницу Пьин У Лвин, зафиксировав на специальной спасательной платформе.

Позже были найдены тела двух погибших женщин. Среди пропавших без вести значатся гражданка США и еще одна гражданка Мьянмы.

Прежде автобус столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье. Всего в ДТП пострадало 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.