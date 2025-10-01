В Саратове задержали мужчину, напавшего с ножом на двух студентов

По предварительным данным, 27 сентября на одной из улиц города между подозреваемым и двумя 19-летними студентами саратовского вуза возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес оппонентам многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся. Оба студента были госпитализированы.
Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц». Нападавшему грозит до 12 лет лишения свободы.