В Саратове задержали мужчину, напавшего с ножом на двух студентов

По предварительным данным, 27 сентября на одной из улиц города между подозреваемым и двумя 19-летними студентами саратовского вуза возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес оппонентам многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся. Оба студента были госпитализированы.