В Саратове задержали мужчину, напавшего с ножом на двух студентов

Уличная ссора в Саратове обернулась поножовщиной, в результате которой двое 19-летних студентов оказались в больнице. 22-летний подозреваемый в нападении уже задержан полицией и дает признательные показания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Саратове полиция задержала 22-летнего местного жителя по подозрению в нападении с ножом на двух студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительным данным, 27 сентября на одной из улиц города между подозреваемым и двумя 19-летними студентами саратовского вуза возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес оппонентам многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся. Оба студента были госпитализированы.

Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц». Нападавшему грозит до 12 лет лишения свободы.