14-летнюю жительницу Башкирии обвинили в террористической деятельности

По данным Следственного комитета России, в августе этого года 14-летняя жительница Башкортостана вела на своей личной странице переписку с различными пользователями с целью пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.
Подросткам из Челябинской, Оренбургской, Брянской областей и Башкортостана предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», «участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» и «приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору».
По ходатайству органов следствия в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
«Социальные сети для молодых людей — это общение, информация и самовыражение, но и скрытые угрозы. Следственный комитет РФ призывает подростков не поддаваться манипуляциям незнакомцев в интернете, чтобы избежать вовлечения в преступления и сохранить свободу и будущее», — подчеркнули в ведомстве.