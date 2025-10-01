Ричмонд
Председатель Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев ранен при атаке дрона ВСУ

Сальдо сообщил о тяжелом ранении председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на территорию Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, инцидент произошел утром 1 октября при атаке дрона типа «Баба-яга». На данный момент пострадавший находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Губернатор охарактеризовал Леонтьева как человека, хорошо известного каждому жителю не только Новой Каховки, но и всей области. Он отметил, что Леонтьев долгое время возглавлял город и вел его жителей в период самых сложных испытаний.

Ранее Министерство обороны России сообщило о теракте против гражданских объектов на территории Крыма. Под удар попала курортная зона, не имеющая военного значения. Вражеские беспилотники были оснащены фугасными боеприпасами. Налет был совершен в 19:30 по московскому времени.