В России задержали шесть подростков по делам, связанным с терроризмом

В четырех регионах России задержали шестерых подростков, причастных к преступлениям террористической направленности, сообщила официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко.
Противоправную деятельность несовершеннолетних пресекли в Башкирии, Брянской, Оренбургской и Челябинской областях. Большинству из них уже предъявили обвинение в подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
«Дети попадали под негативное воздействие извне, в приложениях для обмена сообщениями. Им всем избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества», — уточнила Петренко.
Ранее сообщалось, что в Луганске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, направленный против одного из высокопоставленных военнослужащих Росгвардии.