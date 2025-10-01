В России задержали шесть подростков по делам, связанным с терроризмом

Противоправную деятельность несовершеннолетних пресекли в Башкирии, Брянской, Оренбургской и Челябинской областях. Большинству из них уже предъявили обвинение в подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).