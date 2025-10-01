В Приморье чиновника обвиняют в незаконной постройке резервуара и травме ребёнка

В Приморье перед судом предстанет глава Надеждинского сельского поселения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении муниципального контракта на строительство пожарного резервуара в посёлке Мирный, а также в халатности, в результате которой тяжело пострадал подросток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.
Согласно версии следствия, в период с октября по ноябрь 2024 года чиновник заключил договор с организацией, не имевшей необходимой лицензии на выполнение работ. Несмотря на значительные нарушения проекта и требований пожарной безопасности, он принял объект в эксплуатацию. Построенный резервуар оказался непригоден для использования.
Кроме того, в декабре 2023 года на детской площадке в селе Вольно-Надеждинское обрушился элемент игрового оборудования. Из-за ненадлежащего содержания площадки, за которую также отвечала местная администрация, тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Следствие квалифицирует бездействие главы поселения как халатность.
Прокуратура направила дело в Надеждинский районный суд. Кроме того, ведомство требует признать недействительными проведённые торги и расторгнуть контракт на строительство резервуара. Также заявлен иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего подростка.
