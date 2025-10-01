В Приморье чиновника обвиняют в незаконной постройке резервуара и травме ребёнка

В Приморье перед судом предстанет глава Надеждинского сельского поселения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении муниципального контракта на строительство пожарного резервуара в посёлке Мирный, а также в халатности, в результате которой тяжело пострадал подросток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.