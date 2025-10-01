В Челябинской области и на Алтае за хищения из бюджета задержаны 8 членов группировки

«Сегодня в Центральном районном суде проводится заседание по избранию меры пресечения в отношении 8 человек, причастных к противоправной деятельности в сфере национальной программы “Семья”», — прокомментировала официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.
Она рассказала, что обвиняемые через потребительский кредитный кооператив оформляли фиктивные пакеты документов о предоставленном займе для улучшения жилищных условий, затем эти документы передавались в Отделение Социального и пенсионного фонда России по Челябинской области с целью получения выплаты материнского капитала.
«Для реализации незаконных действий подбирались лица, желающие распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели», — говорит спикер.
После поступления на счет кооператива денежные средства обналичивались. Только с 2021 года по 2022-й лишь в Челябинской области по одному из эпизодов злоумышленникам удалось похитить не менее 8 млн рублей.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводился не только на Южном Урале, но и на территория Алтайского края. Таким образом, отметила Татьяна Соснина, речь идет о межрегиональной преступной группировке.
«Четвертым следственным управлением ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге) возбуждено дело по части 4 статьи 159.2 УК России», — добавила Татьяна Соснина.